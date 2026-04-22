Concours de Pétanque Monnet-la-Ville
Concours de Pétanque Monnet-la-Ville vendredi 8 mai 2026.
Monnet-la-Ville
Concours de Pétanque
Stade Monnet-la-Ville Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Inscriptions à partir de 13h.
Au stade de Monnet-la-Ville.
12 €/doublette, début des parties 14h.
Quatre parties en doublettes formées.
Restauration et Buvette. .
Stade Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 41 16
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Monnet-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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