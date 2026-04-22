Monnet-la-Ville

Concours de Pétanque

Stade Monnet-la-Ville Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Inscriptions à partir de 13h.

Au stade de Monnet-la-Ville.

12 €/doublette, début des parties 14h.

Quatre parties en doublettes formées.

Restauration et Buvette. .

Stade Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 41 16

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Monnet-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA