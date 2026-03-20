Concours de pétanque Quai Nord Montmerle-sur-Saône

Concours de pétanque

Quai Nord Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:30:00

fin : 2026-07-26 21:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Suite à la grande réussite des éditions 2024 et 2025, où vous étiez plus de 130 doublettes l’année dernière, l’Interclasse en 0 de Montmerle-sur-Saône vous invite à son concours de pétanque annuel !

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Quai Nord Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 80 55 73 interclasse0.montmerle@gmail.com

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English :

Following the great success of the 2024 and 2025 editions, where you were more than 130 doublettes last year, the Interclasse en 0 de Montmerle-sur-Saône invites you to its annual pétanque competition!

L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre