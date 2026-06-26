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AGENDA · Champnétery

Concours de pétanque nocturne Champnétery

vendredi 10 juillet 2026 · Champnétery

Concours de pétanque nocturne Champnétery

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle Polyvalente Albert Champeau
Ville
87400 Champnétery
Département
Haute-Vienne
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Champnétery

Concours de pétanque nocturne

Salle Polyvalente Albert Champeau Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place.   .

Salle Polyvalente Albert Champeau Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 81 20  pascal.roux1967@gmail.com

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English : Concours de pétanque nocturne

L’événement Concours de pétanque nocturne Champnétery a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin

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