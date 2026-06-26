Concours de pétanque nocturne Champnétery
vendredi 10 juillet 2026 · Champnétery
Informations pratiques
Champnétery
Concours de pétanque nocturne
Salle Polyvalente Albert Champeau Champnétery Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place. .
Salle Polyvalente Albert Champeau Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 81 20 pascal.roux1967@gmail.com
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English : Concours de pétanque nocturne
L’événement Concours de pétanque nocturne Champnétery a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin
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