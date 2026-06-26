Informations pratiques

Champnétery

Concours de pétanque nocturne

Salle Polyvalente Albert Champeau Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place. .

Salle Polyvalente Albert Champeau Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 81 20 pascal.roux1967@gmail.com

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English : Concours de pétanque nocturne

L’événement Concours de pétanque nocturne Champnétery a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin