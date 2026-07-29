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Concours de Pétanque nocturne Labenne

mardi 11 août 2026 · Labenne

Concours de Pétanque nocturne Labenne

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
40530 Labenne
Département
Landes
Tarif

Labenne

Concours de Pétanque nocturne

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Tous les mardis soirs jusqu’au 25/08, au boulodrome de Labenne ville, concours de pétanque nocturne ouvert aux non licenciés
Tous les mardis soirs jusqu’au 25/08, au boulodrome de Labenne ville, concours de pétanque nocturne !

Ouverts aux non licenciés
En 4 parties de 45 /50 minutes
En doublette montée

Restauration sur place
Nombreux lots à gagner dont un jambon pour les champions Classement nombre de parties gagnées et goal average
Fin des inscriptions à 19h15
Jet du but à 19h30   .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine   petanque.labenne@gmail.com

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English : Concours de Pétanque nocturne

Every Tuesday evening through August 25, at the Labenne Ville boules court, there will be a nighttime pétanque tournament open to non-members.

L’événement Concours de Pétanque nocturne Labenne a été mis à jour le 2026-07-26 par OTI LAS

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