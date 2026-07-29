Concours de Pétanque nocturne Labenne
mardi 25 août 2026 · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Concours de Pétanque nocturne
Place de la République Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Tous les mardis soirs jusqu’au 25/08, au boulodrome de Labenne ville, concours de pétanque nocturne ouvert aux non licenciés
Tous les mardis soirs jusqu’au 25/08, au boulodrome de Labenne ville, concours de pétanque nocturne !
Ouverts aux non licenciés
En 4 parties de 45 /50 minutes
En doublette montée
Restauration sur place
Nombreux lots à gagner dont un jambon pour les champions Classement nombre de parties gagnées et goal average
Fin des inscriptions à 19h15
Jet du but à 19h30 .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine petanque.labenne@gmail.com
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English : Concours de Pétanque nocturne
Every Tuesday evening through August 25, at the Labenne Ville boules court, there will be a nighttime pétanque tournament open to non-members.
L’événement Concours de Pétanque nocturne Labenne a été mis à jour le 2026-07-26 par OTI LAS
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