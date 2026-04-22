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Concours de pétanque Oyrières

Concours de pétanque Oyrières samedi 23 mai 2026.

Adresse : Stade de Oyrières

Ville : 70600 Oyrières

Département : Haute-Saône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 13 13 Autres Tarifs

Oyrières

Concours de pétanque

Stade de Oyrières Oyrières Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Les amis de l’école de Chargey-Lès-Gray organise un concours de pétanque.
Repas ouvert à tous sur réservation.   .

Stade de Oyrières Oyrières 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 77 14 42 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Oyrières a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY