Oyrières

Concours de pétanque

Stade de Oyrières Oyrières Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 07:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les amis de l’école de Chargey-Lès-Gray organise un concours de pétanque.

Repas ouvert à tous sur réservation. .

Stade de Oyrières Oyrières 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 77 14 42

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Oyrières a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY