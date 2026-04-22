Concours de pétanque Oyrières
Concours de pétanque Oyrières samedi 23 mai 2026.
Oyrières
Concours de pétanque
Stade de Oyrières Oyrières Haute-Saône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les amis de l’école de Chargey-Lès-Gray organise un concours de pétanque.
Repas ouvert à tous sur réservation. .
Stade de Oyrières Oyrières 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 77 14 42
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Oyrières a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY