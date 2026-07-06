Concours de pétanque populaire Saint-Évarzec
lundi 6 juillet 2026 · Saint-Évarzec
Informations pratiques
Saint-Évarzec
Concours de pétanque populaire
Terrain de Creac’h Veil Saint-Évarzec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-31
Envie de pétanque cet été ?
Rejoignez le Pétanque Club de SaintÉvarzec tous les lundis au boulodrome de Créac’h Veil !
Concours en doublette, ouvert à tous,
10€/équipe.
Jet du bouchon à 14h15 précises.
Inscriptions sur place.
Contact Alain Tréguier .
Terrain de Creac’h Veil Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 7 69 03 81 60
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English :
L’événement Concours de pétanque populaire Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN