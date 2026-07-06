Informations pratiques

Saint-Évarzec

Concours de pétanque populaire

Terrain de Creac’h Veil Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-31

Envie de pétanque cet été ?

Rejoignez le Pétanque Club de SaintÉvarzec tous les lundis au boulodrome de Créac’h Veil !

Concours en doublette, ouvert à tous,

10€/équipe.

Jet du bouchon à 14h15 précises.

Inscriptions sur place.

Contact Alain Tréguier .

Terrain de Creac’h Veil Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 7 69 03 81 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque populaire Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN