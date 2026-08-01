Concours de pétanque chemin des lavoirs Précy-sous-Thil
vendredi 28 août 2026 · chemin des lavoirs · Précy-sous-Thil
Informations pratiques
Précy-sous-Thil
Concours de pétanque
chemin des lavoirs Boulodrome Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concours de pétanque semi-nocturne, organisé par le Club de l’As Précy Foot, à 19h début à 20h.
Buffet- buvette sur place. Venez nombreux partager un moment convivial. .
chemin des lavoirs Boulodrome Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 02 04 82 precy.as@lbfc-foot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT des Terres d’Auxois