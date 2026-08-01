Concours de pétanque chemin des lavoirs Précy-sous-Thil

Informations pratiques

Précy-sous-Thil

Concours de pétanque

chemin des lavoirs Boulodrome Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Concours de pétanque semi-nocturne, organisé par le Club de l’As Précy Foot, à 19h début à 20h.

Buffet- buvette sur place. Venez nombreux partager un moment convivial. .

chemin des lavoirs Boulodrome Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 02 04 82 precy.as@lbfc-foot.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT des Terres d’Auxois