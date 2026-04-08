Concours de pétanque Camping Municipal Les Écureuils Recoubeau-Jansac

Recoubeau-Jansac

Concours de pétanque

Camping Municipal Les Écureuils 68, rue des Ecureuils Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez participer au concours de pétanque organisé par l’Association Dioise de Sport Adapté (ADSA). Les inscriptions débutent à 13h30 et le concours commence à 14h00. Une buvette et un snacking belge seront disponibles à partir de 11h00.

.

Camping Municipal Les Écureuils 68, rue des Ecureuils Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 10 28 01 adsa.die26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the pétanque competition organized by the Association Dioise de Sport Adapté (ADSA). Registration opens at 1.30pm and the competition starts at 2pm. A refreshment bar and Belgian snacks will be available from 11.00am.

L’événement Concours de pétanque Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois