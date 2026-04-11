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Concours de pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Concours de pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Terrain de pétanque

Ville : 03120 Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Département : Allier

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15

Organisé par la pétanque St Christophe.
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Terrain de pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 76 70 21 

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English : Petanque contest

By Club de l’amitié

L’événement Concours de pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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