Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Fête patronale

Eglise et Salle des fêtes Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Organisée par le Comité des fêtes.

Messe en plein air à 17h30, suivie d’animations et d’un repas champêtre avec bal en plein air et feu d’artifice autour de la salle des fêtes.

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Eglise et Salle des fêtes Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 36 44

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English : Patronal feast

Organised by the Comité des fêtes. Open-air mass followed by entertainment and a country-style meal with open-air dance and fireworks.

L’événement Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse