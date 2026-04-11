Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais
Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 25 juillet 2026.
Saint-Christophe-en-Bourbonnais
Fête patronale
Eglise et Salle des fêtes Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Organisée par le Comité des fêtes.
Messe en plein air à 17h30, suivie d’animations et d’un repas champêtre avec bal en plein air et feu d’artifice autour de la salle des fêtes.
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Eglise et Salle des fêtes Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 36 44
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English : Patronal feast
Organised by the Comité des fêtes. Open-air mass followed by entertainment and a country-style meal with open-air dance and fireworks.
L’événement Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse