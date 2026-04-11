Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Eglise et Salle des fêtes Lily

Ville : 03120 Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Département : Allier

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Fête patronale

Eglise et Salle des fêtes Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Organisée par le Comité des fêtes.
Messe en plein air à 17h30, suivie d’animations et d’un repas champêtre avec bal en plein air et feu d’artifice autour de la salle des fêtes.
  .

Eglise et Salle des fêtes Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 36 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patronal feast

Organised by the Comité des fêtes. Open-air mass followed by entertainment and a country-style meal with open-air dance and fireworks.

L’événement Fête patronale Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Saint-Christophe-en-Bourbonnais (Allier)