Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Loto

Salle Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Animation organisée par le Club de l’amitié.

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Salle Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 68 92 61

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English : Lotto

By Club de l’amitié

L’événement Loto Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse