Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Marché de Noël, repas

Salle Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Organisé par le Club de l’amitié.

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Salle Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 68 92 61

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English : Christmas market

By Club de l’amitié

L’événement Marché de Noël, repas Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse