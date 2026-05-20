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Marché de Noël, repas Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Marché de Noël, repas Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 5 décembre 2026.

Adresse : Salle Lily

Ville : 03120 Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Département : Allier

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Marché de Noël, repas

Salle Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Organisé par le Club de l’amitié.
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Salle Lily Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 68 92 61 

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English : Christmas market

By Club de l’amitié

L’événement Marché de Noël, repas Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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