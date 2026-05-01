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Concours de pétanque Saint-Ciers-du-Taillon

Concours de pétanque Saint-Ciers-du-Taillon samedi 23 mai 2026.

Adresse : 29 Avenue de la République

Ville : 17240 Saint-Ciers-du-Taillon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Ciers-du-Taillon

Concours de pétanque

29 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Saint-Ciers-du-Taillon
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29 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79 

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English :

Petanque competition organized by the Saint-Ciers-du-Taillon festival committee

L’événement Concours de pétanque Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-05-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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