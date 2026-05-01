Saint-Ciers-du-Taillon

Concours de pétanque

29 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Saint-Ciers-du-Taillon

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29 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79

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English :

Petanque competition organized by the Saint-Ciers-du-Taillon festival committee

L’événement Concours de pétanque Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-05-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge