Saint-Étienne-Estréchoux

CONCOURS DE PÉTANQUE

Place du village Saint-Étienne-Estréchoux Hérault

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête du village le 4 juillet 2026

14h Concours de pétanque en doublettes montées

19h apéritif animé et brasucade de moules avec ambiance festive soirée cabaret

20h30 repas sur réservations 06 10 44 63 68 ou 06 86 62 38 20 avant le 28 juin.

22€/pers et 8€/enfant

Salade tomate burrata, duo de brochettes, fromage, tarte aux pommes

22h30 Retraite flambeaux

23h Feu d’artifice

Fête du village le 4 juillet 2026

14h Concours de pétanque en doublettes montées

19h apéritif animé et brasucade de moules avec ambiance festive soirée cabaret

20h30 repas sur réservations 06 10 44 63 68 ou 06 86 62 38 20 avant le 28 juin.

22€/pers et 8€/enfant

Salade tomate burrata, duo de brochettes, fromage, tarte aux pommes

22h30 Retraite flambeaux

23h Feu d’artifice .

Place du village Saint-Étienne-Estréchoux 34260 Hérault Occitanie +33 6 10 44 63 68

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE

Village Festival on July 4, 2026

2:00 p.m. Petanque tournament in mixed doubles

7:00 p.m. Entertained aperitif and mussel barbecue with a festive “cabaret night” atmosphere

8:30 p.m. Dinner by reservation only: 06 10 44 63 68 or 06 86 62 38 20 before June 28.

22?/person and 8?/child

Tomato and burrata salad, duo of skewers, cheese, apple tart

10:30 p.m. Torchlight procession

11:00 p.m.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Étienne-Estréchoux a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB