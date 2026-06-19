Concours de pétanque Terrain Saint-Martin-en-Bresse

Saint-Martin-en-Bresse

Concours de pétanque

Terrain 4 Rue des Grenouillères Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concours de pétanque en semi-nocturne organisé par l’Amicale Boules de Saint-Martin-en-Bresse. 10 € par doublette. Début des inscriptions à 17h30. Début des parties à 18h30 précises. Inscriptions limitées à la capacité du terrain. Pas de réservation par téléphone. Buffet, buvette. .

Terrain 4 Rue des Grenouillères Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 52 57

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III