Concours de pétanque Rue de la Mairie Saint-Méen

Saint-Méen

Concours de pétanque

Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concours de pétanque en doublette formée.

Inscription 8€ par équipe, mise + 30%. Début des inscriptions 13h30, jet du bouchon vers 14h15.

Sur place buvette/casse-croûtes. .

Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98

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English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Méen a été mis à jour le 2026-04-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne