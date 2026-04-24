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Concours de pétanque Rue de la Mairie Saint-Méen

Concours de pétanque Rue de la Mairie Saint-Méen samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue de la Mairie

Adresse : Espace Jean-Yves SALAÜN

Ville : 29260 Saint-Méen

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Méen

Concours de pétanque

Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Concours de pétanque en doublette formée.
Inscription 8€ par équipe, mise + 30%. Début des inscriptions 13h30, jet du bouchon vers 14h15.
Sur place buvette/casse-croûtes.   .

Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98 

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English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Méen a été mis à jour le 2026-04-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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