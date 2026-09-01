Concours de pétanque Rue de la mairie Saint-Méen

Informations pratiques

Saint-Méen

Concours de pétanque

Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Concours en doublette (formée).

En 4 parties

Gains Mises + 30%

Sur place buvette + casse-croûte

Inscription à partir de 13h30. .

Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98

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English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Méen a été mis à jour le 2026-08-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne