AGENDA · Saint-Méen
Concours de pétanque Rue de la mairie Saint-Méen
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la mairie · Saint-Méen
Informations pratiques
Saint-Méen
Concours de pétanque
Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Concours en doublette (formée).
En 4 parties
Gains Mises + 30%
Sur place buvette + casse-croûte
Inscription à partir de 13h30. .
Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98
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English :
L’événement Concours de pétanque Saint-Méen a été mis à jour le 2026-08-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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