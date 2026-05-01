Saint-Merd-de-Lapleau

Concours de pétanque

Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le comité des fêtes mersaintois organise sont traditionnel concours de pétanque, le samedi 23 mai, dans les jardins de la maison du patrimoine.

Inscription à partir de 13h30 en doublette, 10€ par équipe. Un lot à tous les participants.

Buvette et petite restauration .

Saint-Merd-de-Lapleau 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières