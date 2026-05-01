Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau

Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau

Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau samedi 23 mai 2026.

Ville : 19320 Saint-Merd-de-Lapleau

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Saint-Merd-de-Lapleau

Concours de pétanque

Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Le comité des fêtes mersaintois organise sont traditionnel concours de pétanque, le samedi 23 mai, dans les jardins de la maison du patrimoine.
Inscription à partir de 13h30 en doublette, 10€ par équipe. Un lot à tous les participants.
Buvette et petite restauration   .

Saint-Merd-de-Lapleau 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

À voir aussi à Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze)