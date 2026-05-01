Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau
Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau samedi 23 mai 2026.
Saint-Merd-de-Lapleau
Concours de pétanque
Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le comité des fêtes mersaintois organise sont traditionnel concours de pétanque, le samedi 23 mai, dans les jardins de la maison du patrimoine.
Inscription à partir de 13h30 en doublette, 10€ par équipe. Un lot à tous les participants.
Buvette et petite restauration .
Saint-Merd-de-Lapleau 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 70
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Merd-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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