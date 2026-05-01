Saint-Merd-de-Lapleau

Randonnée & Jeux

Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Organisé par le Comité des fêtes mersaintois, dans le jardin de la maison du patrimoine.

Selon le temps et le nombre de participants, randonnée le matin

Restauration le midi

Jeux pour adultes et enfants l’après-midi. .

Saint-Merd-de-Lapleau 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 70

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English : Randonnée & Jeux

L’événement Randonnée & Jeux Saint-Merd-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières