Randonnée & Jeux Saint-Merd-de-Lapleau
Randonnée & Jeux Saint-Merd-de-Lapleau dimanche 24 mai 2026.
Saint-Merd-de-Lapleau
Randonnée & Jeux
Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Organisé par le Comité des fêtes mersaintois, dans le jardin de la maison du patrimoine.
Selon le temps et le nombre de participants, randonnée le matin
Restauration le midi
Jeux pour adultes et enfants l’après-midi. .
Saint-Merd-de-Lapleau 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 70
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English : Randonnée & Jeux
L’événement Randonnée & Jeux Saint-Merd-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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