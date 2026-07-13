Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Concours de pétanque semi-nocturne

Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Tous les jeudis concours de pétanque semi-nocturne en doublette à Moëlan-sur-Mer.

4 parties de 13 points.

Mise de 10€ par équipe.

Début à 17h et le concours doit être fini avant 22h30.

Restauration sur place Lard, merguez, chipos. .

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 17 80 51 86

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English :

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS