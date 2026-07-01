Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Séance de Qi Gong et de Tai Chi Chuan

Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

L’association Dragon de Soie propose une pratique de Tai Chi Chuan et Qi Gong tout au long de l’été, au cœur du jardin public de Moëlan, dans un écrin de verdure, calme et agréable.

L’activité sera encadrée par une animatrice d’origine chinoise qui pratique depuis de nombreuses années.

Ces activités sont ouvertes à tous, débutants comme confirmés, et offrent surtout l’opportunité de découvrir ces disciplines situées entre la gymnastique et l’art martial.

Séance de Qi Gong de 10h 11h et séance de Tai Chi Chuan de 11h à 12h.

Annulation en cas de pluie .

Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 61 45 96 84

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English :

L’événement Séance de Qi Gong et de Tai Chi Chuan Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS