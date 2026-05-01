Concours de pétanque Stade de foot Tramayes
Concours de pétanque Stade de foot Tramayes samedi 16 mai 2026.
Tramayes
Concours de pétanque
Stade de foot 12 rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le club sportif de Tramayes vous invite à son concours de pétanque.
Début des inscriptions à 13h.
Début des parties à 14h.
Restauration sur place. .
Stade de foot 12 rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 41 47 51
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Tramayes a été mis à jour le 2026-05-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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