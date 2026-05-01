Concours de pétanque Stade de foot Tramayes

Tramayes

Concours de pétanque

Stade de foot 12 rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le club sportif de Tramayes vous invite à son concours de pétanque.

Début des inscriptions à 13h.

Début des parties à 14h.

Restauration sur place. .

Stade de foot 12 rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 41 47 51

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Tramayes a été mis à jour le 2026-05-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III