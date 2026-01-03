20ème salon fèves des rois TRAMAYES Tramayes
20ème salon fèves des rois TRAMAYES Tramayes dimanche 6 septembre 2026.
20ème salon fèves des rois TRAMAYES
Salle des Fêtes Tramayes Saône-et-Loire
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
2026-09-06
20ème salon fèves des rois
organisé par FÈVES 71 THUILIÈRE Cyril
Salle des Fêtes
10 € la table de 1.80 m
(3 tables max)
Salle des Fêtes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 69 46 17
