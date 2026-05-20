Musique aux villages chemin de vannas Tramayes

Tramayes

Musique aux villages

chemin de vannas L’Institut de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La musique résonne dans les villages ! A Tramayes, les élèves de cuivres et les ensembles de musiques actuelles vous attendent pour partager un concert convivial et festif.

En partenariat avec l’Institut de Tramayes.

Buvette sur place.

Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .

chemin de vannas L’Institut de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com

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English : Musique aux villages

L’événement Musique aux villages Tramayes a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III