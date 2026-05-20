Musique aux villages chemin de vannas Tramayes
Musique aux villages chemin de vannas Tramayes mercredi 17 juin 2026.
Tramayes
Musique aux villages
chemin de vannas L’Institut de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La musique résonne dans les villages ! A Tramayes, les élèves de cuivres et les ensembles de musiques actuelles vous attendent pour partager un concert convivial et festif.
En partenariat avec l’Institut de Tramayes.
Buvette sur place.
Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .
chemin de vannas L’Institut de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com
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English : Musique aux villages
L’événement Musique aux villages Tramayes a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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