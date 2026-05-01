Soirées jeux de société Salle des Écorces Tramayes

Tramayes

Soirées jeux de société

Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirées jeux de Mai.

Jeux de société et jeux d’ambiance. .

Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 87 98 29 foyer.rural.tramayes@gmail.com

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English : Soirées jeux de société

L’événement Soirées jeux de société Tramayes a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III