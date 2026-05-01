Soirées jeux de société Salle des Écorces Tramayes
Soirées jeux de société Salle des Écorces Tramayes vendredi 29 mai 2026.
Tramayes
Soirées jeux de société
Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirées jeux de Mai.
Jeux de société et jeux d’ambiance. .
Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 87 98 29 foyer.rural.tramayes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirées jeux de société
L’événement Soirées jeux de société Tramayes a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
À voir aussi à Tramayes (Saône-et-Loire)
- Atelier de Danse Libre et Consciente Salle de Motricité Tramayes 27 mai 2026
- Journée Paëlla Tramayes 30 mai 2026
- Concert place de l’église Tramayes 6 juin 2026
- Musique aux villages chemin de vannas Tramayes 17 juin 2026
- Fête patronale Tramayes 27 juin 2026