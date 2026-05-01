Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirées jeux de société Salle des Écorces Tramayes

Soirées jeux de société Salle des Écorces Tramayes vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle des Écorces

Adresse : 29 Rue Neuve

Ville : 71520 Tramayes

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Tramayes

Soirées jeux de société

Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Soirées jeux de Mai.
Jeux de société et jeux d’ambiance.   .

Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 87 98 29  foyer.rural.tramayes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées jeux de société

L’événement Soirées jeux de société Tramayes a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

À voir aussi à Tramayes (Saône-et-Loire)