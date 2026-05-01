Journée Paëlla Tramayes
Journée Paëlla Tramayes samedi 30 mai 2026.
Tramayes
Journée Paëlla
Place du Champ de Foire Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Sou des Écoles de Tramayes organise une vente de paëlla au profit des activités et du voyage des enfants.
16€ la part de paëlla
18,5€ paëlla + dessert
Sur place ou à emporter. Règlement à la réservation à rendre avant le 20 mai dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles, auprès de Carrefour ou chez Guerin primeur. .
Place du Champ de Foire Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 03 39 29 soudesecolestramayes@gmail.com
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English : Journée Paëlla
L’événement Journée Paëlla Tramayes a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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