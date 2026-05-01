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Journée Paëlla Tramayes

Journée Paëlla Tramayes samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 71520 Tramayes

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Tramayes

Journée Paëlla

Place du Champ de Foire Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Sou des Écoles de Tramayes organise une vente de paëlla au profit des activités et du voyage des enfants.

16€ la part de paëlla
18,5€ paëlla + dessert

Sur place ou à emporter. Règlement à la réservation à rendre avant le 20 mai dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles, auprès de Carrefour ou chez Guerin primeur.   .

Place du Champ de Foire Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 03 39 29  soudesecolestramayes@gmail.com

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English : Journée Paëlla

L’événement Journée Paëlla Tramayes a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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