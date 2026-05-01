Tramayes

Journée Paëlla

Place du Champ de Foire Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Sou des Écoles de Tramayes organise une vente de paëlla au profit des activités et du voyage des enfants.

16€ la part de paëlla

18,5€ paëlla + dessert

Sur place ou à emporter. Règlement à la réservation à rendre avant le 20 mai dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles, auprès de Carrefour ou chez Guerin primeur. .

Place du Champ de Foire Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 03 39 29 soudesecolestramayes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Paëlla

L’événement Journée Paëlla Tramayes a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III