Tramayes

Fête patronale

Parc Terrier Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité des Fêtes de Tramayes organise sa Fête Patronale.

Au programme

– 19h à 23 h concert du groupe Absolu

– 23h feu d’artifice

– Bal gratuit

Un repas est proposé sur réservation à partir de 19h30.

Au menu melon, jambon grillé avec pommes grenailles, fromages et tarte aux fruits. .

Parc Terrier Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 71 86 80

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Tramayes a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III