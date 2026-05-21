Fête patronale Tramayes
Fête patronale Tramayes samedi 27 juin 2026.
Tramayes
Fête patronale
Parc Terrier Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Comité des Fêtes de Tramayes organise sa Fête Patronale.
Au programme
– 19h à 23 h concert du groupe Absolu
– 23h feu d’artifice
– Bal gratuit
Un repas est proposé sur réservation à partir de 19h30.
Au menu melon, jambon grillé avec pommes grenailles, fromages et tarte aux fruits. .
Parc Terrier Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 71 86 80
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Tramayes a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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