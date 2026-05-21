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Fête patronale Tramayes

Fête patronale Tramayes samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc Terrier

Ville : 71520 Tramayes

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tramayes

Fête patronale

Parc Terrier Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Comité des Fêtes de Tramayes organise sa Fête Patronale.

Au programme
– 19h à 23 h concert du groupe Absolu
– 23h feu d’artifice
– Bal gratuit

Un repas est proposé sur réservation à partir de 19h30.
Au menu melon, jambon grillé avec pommes grenailles, fromages et tarte aux fruits.   .

Parc Terrier Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 71 86 80 

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Tramayes a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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