Les Guinguettes de l’Institut Institut de Tramayes Tramayes mardi 21 juillet 2026.

Tramayes

Les Guinguettes de l’Institut

Institut de Tramayes 50 chemin de vannas Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25

L’Institut de Tramayes organise une guinguette festive, alliant concerts, food truck, buvette et marché d’artisans/ producteurs.

Food truck par le chef cuisinier Denis Chang, installé à Tramayes. Cuisine gourmande, locale et de saison.

Concerts Groupes locaux, reprises folk acoustique. Concert au chapeau

Buvette Brasserie Terre des possibles (Saint Pierre le Vieux)

Marché d’artisans et producteurs Bijoux et ustensiles en bois, travail du verre, Légumes, Fromages .

Institut de Tramayes 50 chemin de vannas Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 68 50 jeanneb@institutdetramayes.fr

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English : Les Guinguettes de l’Institut

L’événement Les Guinguettes de l’Institut Tramayes a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III