Festival des savoir-faire, very pouce trip Salle des fêtes de Tramayes, Institut de Tramayes Tramayes samedi 19 septembre 2026.

Tramayes

Festival des savoir-faire, very pouce trip

Salle des fêtes de Tramayes, Institut de Tramayes 50 chemin de Vannas Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

19 et 20 septembre Festival des savoir-faire, en partenariat avec l’association very pouce trip

Un festival en autostop autour du patrimoine français pour découvrir une nouvelle région française à travers sa culture et ses habitants, oser l’aventure, faire de belles rencontres !

Le samedi soir

Suite à la course en autostop des participants depuis Paris et Lyon, l’Institut de Tramayes organise un banquet à la salle des fêtes et une soirée festive pour prolonger les rencontres entre les participants et avec les habitants du village. sur réservation (blancheh@institutdetramayes.fr)

Le dimanche

Festival des talents, initiation à des savoir-faire, rencontres avec des artisans et entrepreneurs,ateliers créatifs, food truck, buvette. .

Salle des fêtes de Tramayes, Institut de Tramayes 50 chemin de Vannas Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 68 50 jeanneb@institutdetramayes.fr

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English : Festival des savoir-faire, very pouce trip

L’événement Festival des savoir-faire, very pouce trip Tramayes a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III