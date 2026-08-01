Marché gourmand et artisanal Place du Champ de Foire Tramayes

Informations pratiques

Tramayes

Marché gourmand et artisanal

Place du Champ de Foire Parc du château de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Ce marché accueille une quarantaine d’exposants. Il est réservé exclusivement aux producteurs et artisans d’art.

Il se déroule dans le joli cadre du parc du château de Tramayes.

Buvette et petite restauration sur place. .

Place du Champ de Foire Parc du château de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com

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English : Marché gourmand et artisanal

L’événement Marché gourmand et artisanal Tramayes a été mis à jour le 2026-07-29 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III