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AGENDA · Tramayes

Marché gourmand et artisanal Place du Champ de Foire Tramayes

samedi 15 août 2026 · Place du Champ de Foire · Tramayes

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Parc du château de Tramayes
Ville
71520 Tramayes
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tramayes

Marché gourmand et artisanal

Place du Champ de Foire Parc du château de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Ce marché accueille une quarantaine d’exposants. Il est réservé exclusivement aux producteurs et artisans d’art.
Il se déroule dans le joli cadre du parc du château de Tramayes.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Place du Champ de Foire Parc du château de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24  contact@tourismevertsvallons.com

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English : Marché gourmand et artisanal

L’événement Marché gourmand et artisanal Tramayes a été mis à jour le 2026-07-29 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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