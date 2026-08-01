Marché gourmand et artisanal Place du Champ de Foire Tramayes
samedi 15 août 2026 · Place du Champ de Foire · Tramayes
Informations pratiques
Tramayes
Marché gourmand et artisanal
Place du Champ de Foire Parc du château de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Ce marché accueille une quarantaine d’exposants. Il est réservé exclusivement aux producteurs et artisans d’art.
Il se déroule dans le joli cadre du parc du château de Tramayes.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place du Champ de Foire Parc du château de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
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English : Marché gourmand et artisanal
L’événement Marché gourmand et artisanal Tramayes a été mis à jour le 2026-07-29 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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