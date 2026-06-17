Stage de théâtre Ecole du cercle Institut de Tramayes Tramayes
Stage de théâtre Ecole du cercle Institut de Tramayes Tramayes mardi 25 août 2026.
Tramayes
Stage de théâtre Ecole du cercle
Institut de Tramayes 50 chemin de vannas Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
Le 25, 26 et 27 aout stage de théâtre proposé par l’école du cercle
le 25 aout lire, dire, jouer, chanter
le 26 aout l’écriture en soi
le 27 aout du conteur à l’acteur
90€ la journée, inscription par mail stages-ateliers@ecoleducercle.fr .
Institut de Tramayes 50 chemin de vannas Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 68 50 jeanneb@institutdetramayes.fr
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English : Stage de théâtre Ecole du cercle
L’événement Stage de théâtre Ecole du cercle Tramayes a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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