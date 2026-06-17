Stage de théâtre Ecole du cercle Institut de Tramayes Tramayes mardi 25 août 2026.

Tramayes

Stage de théâtre Ecole du cercle

Institut de Tramayes 50 chemin de vannas Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Le 25, 26 et 27 aout stage de théâtre proposé par l’école du cercle

le 25 aout lire, dire, jouer, chanter

le 26 aout l’écriture en soi

le 27 aout du conteur à l’acteur

90€ la journée, inscription par mail stages-ateliers@ecoleducercle.fr .

Institut de Tramayes 50 chemin de vannas Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 68 50 jeanneb@institutdetramayes.fr

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English : Stage de théâtre Ecole du cercle

L’événement Stage de théâtre Ecole du cercle Tramayes a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III