STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS Institut de Tramayes Tramayes lundi 10 août 2026.

Tramayes

STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS

Institut de Tramayes 50 chemin de Vannas Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : 175 – 175 – 175 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-24

Stage de travail manuel du bois

Proposé par Jason Ribes, boisselier installé dans les ateliers de l’Institut de Tramayes.

Fabrication de petits objets en bois, restauration et affûtage d’outils.

175 € le stage de 5 matinées (9h30-12h30) Sur inscription

+ d’infos et inscriptions www.institutdetramayes.fr .

Institut de Tramayes 50 chemin de Vannas Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 27 75 68 jeanneb@institutdetramayes.fr

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English : STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS

L’événement STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS Tramayes a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III