STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS Institut de Tramayes Tramayes
STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS Institut de Tramayes Tramayes lundi 10 août 2026.
Tramayes
STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS
Institut de Tramayes 50 chemin de Vannas Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : 175 – 175 – 175 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-24
Stage de travail manuel du bois
Proposé par Jason Ribes, boisselier installé dans les ateliers de l’Institut de Tramayes.
Fabrication de petits objets en bois, restauration et affûtage d’outils.
175 € le stage de 5 matinées (9h30-12h30) Sur inscription
+ d’infos et inscriptions www.institutdetramayes.fr .
Institut de Tramayes 50 chemin de Vannas Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 27 75 68 jeanneb@institutdetramayes.fr
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English : STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS
L’événement STAGE DE TRAVAIL MANUEL DU BOIS Tramayes a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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