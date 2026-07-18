Grand déballage de l’association sauvegarde du patrimoine Tramayes
samedi 15 août 2026 · Tramayes
Informations pratiques
Tramayes
Grand déballage de l’association sauvegarde du patrimoine
Impasse de l’église Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Déballage au profit de la restauration du patrimoine communal.
Braderie avant travaux. Impasse de l’église.
En 2026 l’association fête ses 30 ans d’existence et vous attends nombreux pour chiner à petits prix vaisselle, vêtements, linge de maison, outillage, meubles, livres, petit électroménager…
Ambiance conviviale.
Entrée libre. .
Impasse de l’église Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 18 45 43 gmhmauche@gmail.com
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English : Grand déballage de l’association sauvegarde du patrimoine
L’événement Grand déballage de l’association sauvegarde du patrimoine Tramayes a été mis à jour le 2026-07-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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