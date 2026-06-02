Tramayes

Déballage

Impasse de l’église Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Déballage de l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Tramayes au profit de la restauration du patrimoine communal. En 2026, l’Association fête ses 30 ans d’existence et vous attend nombreux pour chiner à petits prix vaisselle, vêtements, linge de maison, outillage, meubles, livres, petit électroménager…

Ambiance conviviale

Entrée libre le 4 juillet de 8h00 è 18h00 et le 5 juillet de 9h00 à 17h30. .

Impasse de l’église Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 18 45 43 gmhmauche@gmail.com

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English : Déballage

L’événement Déballage Tramayes a été mis à jour le 2026-06-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III