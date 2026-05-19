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Concert place de l’église Tramayes

Concert place de l’église Tramayes samedi 6 juin 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Eglise de Tramayes

Ville : 71520 Tramayes

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tramayes

Concert

place de l’église Eglise de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concert exceptionnel le samedi 6 juin à 20h30 à l’église de Tramayes mêlant musique et chant. La musique des deux vallons et l’ensemble vocal La Cabriole de Cenves, vous invitent à une soirée conviviale. L’entrée est gratuite avec participation au chapeau.   .

place de l’église Eglise de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   michel.daviot@orange.fr

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English : Concert

L’événement Concert Tramayes a été mis à jour le 2026-05-19 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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