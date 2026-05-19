Concert place de l’église Tramayes
Concert place de l’église Tramayes samedi 6 juin 2026.
Tramayes
Concert
place de l’église Eglise de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert exceptionnel le samedi 6 juin à 20h30 à l’église de Tramayes mêlant musique et chant. La musique des deux vallons et l’ensemble vocal La Cabriole de Cenves, vous invitent à une soirée conviviale. L’entrée est gratuite avec participation au chapeau. .
place de l’église Eglise de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté michel.daviot@orange.fr
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English : Concert
L’événement Concert Tramayes a été mis à jour le 2026-05-19 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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