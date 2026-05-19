Concert place de l’église Tramayes

Tramayes

Concert

place de l’église Eglise de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert exceptionnel le samedi 6 juin à 20h30 à l’église de Tramayes mêlant musique et chant. La musique des deux vallons et l’ensemble vocal La Cabriole de Cenves, vous invitent à une soirée conviviale. L’entrée est gratuite avec participation au chapeau. .

place de l’église Eglise de Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté michel.daviot@orange.fr

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English : Concert

L’événement Concert Tramayes a été mis à jour le 2026-05-19 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III