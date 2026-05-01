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Atelier de Danse Libre et Consciente Salle de Motricité Tramayes

Atelier de Danse Libre et Consciente Salle de Motricité Tramayes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle de Motricité

Adresse : 24 Rue neuve

Ville : 71520 Tramayes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tramayes

Atelier de Danse Libre et Consciente

Salle de Motricité 24 Rue neuve Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Oser se laisser traverser par le mouvement.
La Danse Dit ce que le corps Sait.

Asso Les Yeux dans la Tête   .

Salle de Motricité 24 Rue neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 77 10 34 

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English : Atelier de Danse Libre et Consciente

L’événement Atelier de Danse Libre et Consciente Tramayes a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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