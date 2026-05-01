Atelier de Danse Libre et Consciente Salle de Motricité Tramayes
Atelier de Danse Libre et Consciente Salle de Motricité Tramayes mercredi 27 mai 2026.
Tramayes
Atelier de Danse Libre et Consciente
Salle de Motricité 24 Rue neuve Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Oser se laisser traverser par le mouvement.
La Danse Dit ce que le corps Sait.
Asso Les Yeux dans la Tête .
Salle de Motricité 24 Rue neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 77 10 34
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English : Atelier de Danse Libre et Consciente
L’événement Atelier de Danse Libre et Consciente Tramayes a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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