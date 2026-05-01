Atelier de Danse Libre et Consciente Salle de Motricité Tramayes

Tramayes

Atelier de Danse Libre et Consciente

Salle de Motricité 24 Rue neuve Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Oser se laisser traverser par le mouvement.

La Danse Dit ce que le corps Sait.

Asso Les Yeux dans la Tête .

Salle de Motricité 24 Rue neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 77 10 34

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English : Atelier de Danse Libre et Consciente

L’événement Atelier de Danse Libre et Consciente Tramayes a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III