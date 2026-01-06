Concours de pétanque Rue du Stade Vair-sur-Loire

Concours de pétanque

Rue du Stade Boulodrome Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La section bouliste La boule en main de Générations Mouvement convie les amateurs de pétanque à son traditionnel concours en doublette édition 2026.

Un lot pour chaque participant.

Inscriptions dès 13h.

Renseignements et inscriptions 06 64 34 59 94 .

Rue du Stade Boulodrome Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 34 59 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Générations Mouvement’s La boule en main bowls section invites pétanque enthusiasts to its traditional doublette competition 2026 edition.

L’événement Concours de pétanque Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis