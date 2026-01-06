Concours de pétanque Rue du Stade Vair-sur-Loire
Concours de pétanque
Rue du Stade Boulodrome Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La section bouliste La boule en main de Générations Mouvement convie les amateurs de pétanque à son traditionnel concours en doublette édition 2026.
Un lot pour chaque participant.
Inscriptions dès 13h.
Renseignements et inscriptions 06 64 34 59 94 .
Rue du Stade Boulodrome Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 34 59 94
English :
Générations Mouvement’s La boule en main bowls section invites pétanque enthusiasts to its traditional doublette competition 2026 edition.
