Médiation animale Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire

Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 16:45:00
2026-05-23
Viens découvrir des petits animaux lors de cet atelier de médiation animale, avec Céline de l’association cocon d’animaux.
A partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription sur place ou par mail. .
Impasse des Sports Bibliothèque Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 22 94 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com
English :
Come and discover small animals during this animal mediation workshop, with Céline from the cocon d’animaux association.
L’événement Médiation animale Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis