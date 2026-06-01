Concours de pétanque boulodrome Valprivas

Valprivas

Concours de pétanque

boulodrome BOULODROME Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

l’AS Valprivas s’associe à Val’Anim à l’occasion de la Fête de la Musique.



À partir de 13 h 30 concours de pétanque en doublette formée (10 € par doublette).



Fidéua servie à partir de 19 h. Possibilité de récupérer le repas à emporter.

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boulodrome BOULODROME Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 64

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English :

aS Valprivas joins forces with Val’Anim for the Fête de la Musique.



From 1:30 p.m.: pétanque doubles competition (10? per double).



Fidéua served from 7 pm. Takeaway meals available.

L’événement Concours de pétanque Valprivas a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron