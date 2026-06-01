Concours de pétanque boulodrome Valprivas
Concours de pétanque boulodrome Valprivas samedi 20 juin 2026.
Valprivas
Concours de pétanque
boulodrome BOULODROME Valprivas Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
l’AS Valprivas s’associe à Val’Anim à l’occasion de la Fête de la Musique.
À partir de 13 h 30 concours de pétanque en doublette formée (10 € par doublette).
Fidéua servie à partir de 19 h. Possibilité de récupérer le repas à emporter.
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boulodrome BOULODROME Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 64
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English :
aS Valprivas joins forces with Val’Anim for the Fête de la Musique.
From 1:30 p.m.: pétanque doubles competition (10? per double).
Fidéua served from 7 pm. Takeaway meals available.
L’événement Concours de pétanque Valprivas a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron