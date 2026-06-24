Informations pratiques

Vézelise

Concours de petanque

Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’Association Les Amis de Vézelise organise un concours de pétanque au Stade Haut de Barmont à Vézelise.

Jet du bouchon dès 10h.

De nombreux lots sont à gagner et chaque participant sera récompensé.

Ce concours est ouvert à tous.

Buvette et restauration sur place.

Attention, le nombre de place est limité. L’inscription est donc fortement recommandée.Tout public

.

Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 45 11 68 41 lesamisdevezelise@gmail.com

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English :

The Friends of V%E9zelise Association is organizing a pétanque tournament at the Stade Haut de Barmont in V%E9zelise.

The first shot will be at 10 a.m.

There are many prizes to be won, and every participant will receive a prize.

This tournament is open to everyone.

Refreshments and food will be available on site.

Please note that space is limited. Registration is therefore strongly recommended.

L’événement Concours de petanque Vézelise a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS