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AGENDA · Vézelise

Concours de petanque Vézelise

dimanche 5 juillet 2026 · Vézelise

Concours de petanque Vézelise

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
54330 Vézelise
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Vézelise

Concours de petanque

Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

L’Association Les Amis de Vézelise organise un concours de pétanque au Stade Haut de Barmont à Vézelise.
Jet du bouchon dès 10h.
De nombreux lots sont à gagner et chaque participant sera récompensé.
Ce concours est ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.
Attention, le nombre de place est limité. L’inscription est donc fortement recommandée.Tout public
  .

Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 45 11 68 41  lesamisdevezelise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Friends of V%E9zelise Association is organizing a pétanque tournament at the Stade Haut de Barmont in V%E9zelise.
The first shot will be at 10 a.m.
There are many prizes to be won, and every participant will receive a prize.
This tournament is open to everyone.
Refreshments and food will be available on site.
Please note that space is limited. Registration is therefore strongly recommended.

L’événement Concours de petanque Vézelise a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS