Concours de petanque Vézelise
dimanche 5 juillet 2026 · Vézelise
Informations pratiques
Vézelise
Concours de petanque
Vézelise Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’Association Les Amis de Vézelise organise un concours de pétanque au Stade Haut de Barmont à Vézelise.
Jet du bouchon dès 10h.
De nombreux lots sont à gagner et chaque participant sera récompensé.
Ce concours est ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.
Attention, le nombre de place est limité. L’inscription est donc fortement recommandée.Tout public
.
Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 45 11 68 41 lesamisdevezelise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Friends of V%E9zelise Association is organizing a pétanque tournament at the Stade Haut de Barmont in V%E9zelise.
The first shot will be at 10 a.m.
There are many prizes to be won, and every participant will receive a prize.
This tournament is open to everyone.
Refreshments and food will be available on site.
Please note that space is limited. Registration is therefore strongly recommended.
L’événement Concours de petanque Vézelise a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS