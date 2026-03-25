Concours de Puzzle Gymnase de Pajay Pajay
Concours de Puzzle Gymnase de Pajay Pajay samedi 10 octobre 2026.
Concours de Puzzle
Gymnase de Pajay 734 route de Beaurepaire 38260 Pajay Pajay Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Concours de Puzzle.
Marathon 12h et Sessions Junior
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Gymnase de Pajay 734 route de Beaurepaire 38260 Pajay Pajay 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes sou.des.ecoles.pajay@gmail.com
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English :
Puzzle competition.
12pm Marathon and Junior Sessions
L’événement Concours de Puzzle Pajay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Terres de Berlioz