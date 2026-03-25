Concours de Puzzle Gymnase de Pajay Pajay

Concours de Puzzle

Gymnase de Pajay 734 route de Beaurepaire 38260 Pajay Pajay Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Concours de Puzzle.

Marathon 12h et Sessions Junior

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Gymnase de Pajay 734 route de Beaurepaire 38260 Pajay Pajay 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes sou.des.ecoles.pajay@gmail.com

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English :

Puzzle competition.

12pm Marathon and Junior Sessions

L’événement Concours de Puzzle Pajay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Terres de Berlioz