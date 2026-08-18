Concours de puzzle Salle polyvalente Gilbert Chauveau Sougé-le-Ganelon
dimanche 18 octobre 2026 · Salle polyvalente Gilbert Chauveau · Sougé-le-Ganelon
Informations pratiques
Sougé-le-Ganelon
Concours de puzzle
Salle polyvalente Gilbert Chauveau 2 Rue des Rochers Sougé-le-Ganelon Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 13:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
1ère édition du concours de puzzle organisé par Alpes Mancelles dans l’Europe, comité de jumelage.
Le dimanche 18 octobre, le comité de jumelage Alpes Mancelles dans l’Europe vous donne rendez-vous à partir de 13h à la salle polyvalente Gilbert Chauveau de Sougé-le-Ganelon pour la première édition de son concours de puzzle !
2 concours binômes enfants 300 pièces et binôme adulte/enfant ou adultes 500 pièces.
Vous repartez avec le puzzle de l’épreuve.
Nombreux lots à gagner, buvette et snack sur place.
Places limitées, inscriptions sur https://comite-de-jumelage-alpes-mancelles-dans-l-europe.s2.yapla.com/fr/event-116144
Renseignements via le formulaire de contact. .
Salle polyvalente Gilbert Chauveau 2 Rue des Rochers Sougé-le-Ganelon 72130 Sarthe Pays de la Loire alpesmancelleseurope@gmail.com
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English :
1st edition of the puzzle contest organized by Alpes Mancelles in Europe, through the twinning committee.
L’événement Concours de puzzle Sougé-le-Ganelon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT des Alpes Mancelles
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