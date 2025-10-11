Les patrimoines de Sougé-le-Ganelon Sougé-le-Ganelon

Les patrimoines de Sougé-le-Ganelon

Place de l’église Sougé-le-Ganelon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Souvent liée à la culture, aux monuments, au bâti, la notion de Patrimoine peut également aborder la nature et l’écologie. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, venez découvrir les patrimoines de Sougé-le-Ganelon accompagné d’un guide de l’Office de tourisme des Alpes mancelles et d’un agent du Parc et géoparc Normandie-Maine. L’occasion de voir ou revoir les originalités du centre-bourg de la commune ainsi que la biodiversité qui l’entoure souvent liée à l’activité passé ou actuelle de l’homme (espèces dîtes anthropophiles). .

Place de l’église Sougé-le-Ganelon 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

