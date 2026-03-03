Nuit de la chauve-souris Sougé-le-Ganelon

Nuit de la chauve-souris

Place de l’église Sougé-le-Ganelon Sarthe

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentes à Sougé. Dans le cadre de la 30 ème nuit internationale de la chauve-souris, venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées lors d’une soirée insolite et conviviale. Merci de ramener une lampe torche. .

