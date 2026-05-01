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Concours de saut d’obstacles Pondi Équitation Malguénac

Concours de saut d’obstacles Pondi Équitation Malguénac jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Pondi Équitation

Adresse : Fontaine Faven, route de Malguénac

Ville : 56300 Malguénac

Département : Morbihan

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Malguénac

Concours de saut d’obstacles

Pondi Équitation Fontaine Faven, route de Malguénac Malguénac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Concours de saut d’obstacles.
Épreuve club et prépa.
Buvette et restauration sur place. Rougail saucisse le midi.
Renseignements et inscriptions par téléphone.   .

Pondi Équitation Fontaine Faven, route de Malguénac Malguénac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 42 28 99 33 

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English :

L’événement Concours de saut d’obstacles Malguénac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté