Concours de saut d’obstacles Pondi Équitation Malguénac

Malguénac

Concours de saut d’obstacles

Pondi Équitation Fontaine Faven, route de Malguénac Malguénac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Concours de saut d’obstacles.

Épreuve club et prépa.

Buvette et restauration sur place. Rougail saucisse le midi.

Renseignements et inscriptions par téléphone. .

Pondi Équitation Fontaine Faven, route de Malguénac Malguénac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 42 28 99 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de saut d’obstacles Malguénac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté