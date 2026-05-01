Concours de saut d’obstacles Pondi Équitation Malguénac
Concours de saut d’obstacles Pondi Équitation Malguénac jeudi 14 mai 2026.
Malguénac
Concours de saut d’obstacles
Pondi Équitation Fontaine Faven, route de Malguénac Malguénac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Concours de saut d’obstacles.
Épreuve club et prépa.
Buvette et restauration sur place. Rougail saucisse le midi.
Renseignements et inscriptions par téléphone. .
Pondi Équitation Fontaine Faven, route de Malguénac Malguénac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 42 28 99 33
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English :
L’événement Concours de saut d’obstacles Malguénac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté