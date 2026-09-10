Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre Chemin René Bonat Andernos-les-Bains
dimanche 4 octobre 2026 · Chemin René Bonat · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre
Chemin René Bonat Centre Equestre Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le saut d’obstacle au centre équestre d’Andernos est une activité très appréciée pour les amateurs d’équitation.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les horaires, les cours ou les événements liés au saut d’obstacle à Andernos, n’hésitez pas à les contacter.
Entrée libre .
Chemin René Bonat Centre Equestre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 04 96 24 centreequestreandernos@gmail.com
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English : Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre
L’événement Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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