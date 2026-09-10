Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre Chemin René Bonat Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre

Chemin René Bonat Centre Equestre Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le saut d’obstacle au centre équestre d’Andernos est une activité très appréciée pour les amateurs d’équitation.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les horaires, les cours ou les événements liés au saut d’obstacle à Andernos, n’hésitez pas à les contacter.

Entrée libre .

Chemin René Bonat Centre Equestre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 04 96 24 centreequestreandernos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre

L’événement Concours de sauts d’obstacles au Centre équestre Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains