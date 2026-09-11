AGENDA · Vittel
Concours de sauts d’obstacles club RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Vittel
dimanche 20 septembre 2026 · RD18 Lieu dit l'Orée du Bois · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Concours de sauts d’obstacles club
RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Parc de Vittel Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Parc de Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 62 91 37 35 vrpe@bbox.fr
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English :
On-site refreshments and catering
L’événement Concours de sauts d’obstacles club Vittel a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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