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AGENDA · Vittel

Concours de sauts d’obstacles club RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Vittel

dimanche 20 septembre 2026 · RD18 Lieu dit l'Orée du Bois · Vittel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
RD18 Lieu dit l'Orée du Bois
Adresse
Parc de Vittel
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Vittel

Concours de sauts d’obstacles club

RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Parc de Vittel Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Parc de Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 62 91 37 35  vrpe@bbox.fr

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English :

On-site refreshments and catering

L’événement Concours de sauts d’obstacles club Vittel a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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