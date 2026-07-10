Informations pratiques

Vittel

Concours national de chevaux ardennais

Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Courses d’attelage et démonstrationsTout public

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Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 61 11 55 08 vrpe@bbox.fr

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English :

Horse-drawn carriage races and demonstrations

L’événement Concours national de chevaux ardennais Vittel a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE