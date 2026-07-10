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AGENDA · Vittel

Concours national de chevaux ardennais Vittel

samedi 5 septembre 2026 · Vittel

Concours national de chevaux ardennais Vittel

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif

Vittel

Concours national de chevaux ardennais

Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Courses d’attelage et démonstrationsTout public
  .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 61 11 55 08  vrpe@bbox.fr

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English :

Horse-drawn carriage races and demonstrations

L’événement Concours national de chevaux ardennais Vittel a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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