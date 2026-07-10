AGENDA · Vittel
Concours national de chevaux ardennais Vittel
samedi 5 septembre 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Concours national de chevaux ardennais
Vittel Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Courses d’attelage et démonstrationsTout public
.
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 61 11 55 08 vrpe@bbox.fr
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English :
Horse-drawn carriage races and demonstrations
L’événement Concours national de chevaux ardennais Vittel a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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