Concours de boules lyonnaises Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Vittel
Concours de boules lyonnaises Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Vittel samedi 15 août 2026.
Vittel
Concours de boules lyonnaises
Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Avenue de la Roseraie Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Concours quadrettes TD promo 24 équipes (inscriptions par équipe). Parties en 13 points ou 2h00. Licences et tenues conformes.
Récompenses 1ère partie 30 € 2ème partie 30 €
Tirage au sort effectué le matin même.
Restauration et buvette sur place.Tout public
35 .
Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Avenue de la Roseraie Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 23 74 66 40
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English :
TD Promo 24-Team Quadrettes Tournament (registration by team). Matches are 13 points or 2 hours. Valid licenses and proper uniforms required.
Prizes: 1st match: 30 ? 2nd match: 30 ?
Draw to be held that same morning.
Food and refreshments available on site.
L’événement Concours de boules lyonnaises Vittel a été mis à jour le 2026-06-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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