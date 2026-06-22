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Concours de boules lyonnaises Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Vittel

Concours de boules lyonnaises Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Vittel samedi 15 août 2026.

Lieu
Boulodrome de la Roseraie Parc thermal
Adresse
Avenue de la Roseraie
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
35 Tarif de base plein tarif

Vittel

Concours de boules lyonnaises

Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Avenue de la Roseraie Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Concours quadrettes TD promo 24 équipes (inscriptions par équipe). Parties en 13 points ou 2h00. Licences et tenues conformes.
Récompenses 1ère partie 30 € 2ème partie 30 €
Tirage au sort effectué le matin même.
Restauration et buvette sur place.Tout public
35  .

Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Avenue de la Roseraie Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 23 74 66 40 

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English :

TD Promo 24-Team Quadrettes Tournament (registration by team). Matches are 13 points or 2 hours. Valid licenses and proper uniforms required.
Prizes: 1st match: 30 ? 2nd match: 30 ?
Draw to be held that same morning.
Food and refreshments available on site.

L’événement Concours de boules lyonnaises Vittel a été mis à jour le 2026-06-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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